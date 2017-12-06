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Три школьных автобуса столкнулись в США – пострадал 41 школьник
07.12.2017 19:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 дек – Sputnik. Более 40 учащихся пострадали в результате столкновения трех школьных автобусов в городе Луисвилл в штате Кентукки, сообщил телеканал
По информации представитель общественных школ округа Джефферсона Кемпа, авария произошла в четверг утром на шоссе в Луисвилле, когда школьников развозили в три разные школы.
Он также отметил, что 41 школьник получил травмы, в основном незначительные.
Как заявил представитель полиции Луисвилля Дуайт Митчелл, ДТП произошло, когда два автобуса остановились во время движения, а третий въехал в них.
В настоящее время сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства аварии, а также причины, которые могли привести к ней.
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В настоящее время сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства аварии, а также причины, которые могли привести к ней.
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