Три школьных автобуса столкнулись в США – пострадал 41 школьник

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Более 40 учащихся пострадали в результате столкновения трех школьных автобусов в городе Луисвилл в штате Кентукки, сообщил телеканал ABC .

По информации представитель общественных школ округа Джефферсона Кемпа, авария произошла в четверг утром на шоссе в Луисвилле, когда школьников развозили в три разные школы.

Он также отметил, что 41 школьник получил травмы, в основном незначительные.

Как заявил представитель полиции Луисвилля Дуайт Митчелл, ДТП произошло, когда два автобуса остановились во время движения, а третий въехал в них.

В настоящее время сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства аварии, а также причины, которые могли привести к ней.