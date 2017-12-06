В результате стрельбы в школе в Нью-Мексико погибли три человека

В результате стрельбы в школе в городе Ацтек (штат Нью-Мексико) убиты не менее трех человек, более 10 получили ранения, сообщает Fox News.

По данным шерифа округа Сан-Хуан Кена Кристесена, нападавший ликвидирован, однако он не смог уточнить, находится ли он в числе трех погибших.

В школе проводится эвакуация, территория вокруг нее оцеплена. О мотивах нападавшего не сообщается.

5 ноября в церкви техасского города Сатерленд-Спрингс произошла стрельба. Нападавший открыл огонь по прихожанам из автоматической винтовки. Погибли 26 человек, еще 20 получили ранения. Позже стало известно, что стрельбу открыл некто Девин Келли. По информации местных властей, после этого он покончил жизнь самоубийством.