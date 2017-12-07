Украинец ехал к другу в Браслав и вез с собой патроны

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Пограничники нашли у гражданина Украины на границе девять патронов, сообщили Sputnik в четверг в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Мужчина пересекал украинско-белорусскую границу накануне утром в пункте пропуска "Новая Гута".

"В ходе проверки микроавтобуса Merсedes, в котором ехал мужчина, на "красном" канале пограничный наряд совместно с сотрудниками таможни в перчаточном ящике выявил пакет с предметами, внешне похожими на патроны к травматическому оружию", – сказали в ГПК.

Пограничникам 47-летний житель Полтавы пояснил, что боеприпасы принадлежат ему, а сам он ехал в Браслав в гости к другу.

Сотрудники таможни патроны у мужчины изъяли, украинца через границу пропустили.