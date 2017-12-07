﻿ Украинец ехал к другу в Браслав и вез с собой патроны. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украинец ехал к другу в Браслав и вез с собой патроны

07.12.2017 21:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 дек – Sputnik. Пограничники нашли у гражданина Украины на границе девять патронов, сообщили Sputnik в четверг в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Украинец ехал к другу в Браслав и вез с собой патроны
© Фото: Погранкомитет РБ
Видеофакт: как задерживали контрабандистов на границе РБ и Польши

Мужчина пересекал украинско-белорусскую границу накануне утром в пункте пропуска "Новая Гута".

"В ходе проверки микроавтобуса Merсedes, в котором ехал мужчина, на "красном" канале пограничный наряд совместно с сотрудниками таможни в перчаточном ящике выявил пакет с предметами, внешне похожими на патроны к травматическому оружию", – сказали в ГПК.

Пограничникам 47-летний житель Полтавы пояснил, что боеприпасы принадлежат ему, а сам он ехал в Браслав в гости к другу.

Сотрудники таможни патроны у мужчины изъяли, украинца через границу пропустили.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники таможни патроны у мужчины изъяли, украинца через границу пропустили.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Стрельба в школе в штате Нью-Мексико: погибли три человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика