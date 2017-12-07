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Стрельба в школе в штате Нью-Мексико: погибли три человека

07.12.2017 21:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 дек – Sputnik. В результате стрельбы в школе города Ацтек, расположенного в северной части штата Нью-Мексико в США, были убиты два человека, стрелявший также погиб, сообщил телеканал WCVB.

Инцидент в школе произошел около 19:00 по местному времени, на место прибыли правоохранители, учебное заведение закрыли и провели эвакуацию учащихся и преподавателей, территория школы была оцеплена. Жителей города попросили по возможности не приближаться к месту происшествия.

По информации офиса шерифа округа Сан-Хуан, учеников школы доставили в полицейское управление. Впоследствии родителей попросили забрать детей из полиции, а шериф выступил с заявлением.

В настоящее время полиция не раскрывает подробностей произошедшего, нет никаких сведений и о личности стрелявшего.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время полиция не раскрывает подробностей произошедшего, нет никаких сведений и о личности стрелявшего.

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