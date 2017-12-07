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МАЗ и Mazda столкнулись под Пружанами: водитель легковушки погибла
08.12.2017 10:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП в Пружанском районе, в результате которого погибла 41-летняя женщина, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.
Авария произошла утром в минувшей четверг на 124-м километре автодороги, ведущей из Гродно в Ивацевичи через Ружаны. По предварительным данным, водитель Mazda 323F не уступила грузовику МАЗ при выезде на главную дорогу, из-за этого и произошло столкновение.
В результате
20-летняя пассажирка Mazda, дочь водителя, госпитализирована в больницу Пружан. По информации ГАИ, водитель и пассажирка легковой машины в момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности.
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Дочь погибшей женщины, находившаяся на переднем сиденье, получила травмы и была госпитализирована.
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