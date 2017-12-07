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МАЗ и Mazda столкнулись под Пружанами: водитель легковушки погибла

08.12.2017 10:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 дек — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП в Пружанском районе, в результате которого погибла 41-летняя женщина, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.

МАЗ и Mazda столкнулись под Пружанами: водитель легковушки погибла
© Фото: ГКСЭ
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Авария произошла утром в минувшей четверг на 124-м километре автодороги, ведущей из Гродно в Ивацевичи через Ружаны. По предварительным данным, водитель Mazda 323F не уступила грузовику МАЗ при выезде на главную дорогу, из-за этого и произошло столкновение.

В результате ДТП водитель легковушки, жительница деревни Павлово, погибла на месте происшествия, получив травмы, несовместимые с жизнью.

20-летняя пассажирка Mazda, дочь водителя, госпитализирована в больницу Пружан. По информации ГАИ, водитель и пассажирка легковой машины в момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Дочь погибшей женщины, находившаяся на переднем сиденье, получила травмы и была госпитализирована.

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