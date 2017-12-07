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В Гродно вор-домушник отыскал тайник с деньгами в стиральной машине

08.12.2017 12:37 — ЧП | Tut.by  
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Сотрудники гродненской милиции раскрыли квартирную кражу. По данным милиции, хозяева спрятали все свои сбережения в стиральной машине, но вор-домушник нашел тайник. Подробности сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

Все случилось, когда хозяева квартиры уехали на отдых, а 6 тысяч долларов и 400 евро спрятали в стиральной машине. В одну ночей 42-летний мужчина повредил окно (квартира расположена на первом этаже) и проник в жилье. А потом отыскал спрятанное.

«К слову, злоумышленник неспроста выбрал путь проникновения в жилище через стеклопакет: его трудовая деятельность связана с пластиковыми окнами, устройство которых он хорошо знает», — рассказал официальный представитель УВД Ярослав Василевский.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК (Кража).

 
 
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По данным милиции, подозреваемый не зря проник через окно: с этим связана его официальная работа.

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