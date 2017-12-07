ГАИ со стрельбой остановила грузовик с металлоломом у границы с РФ

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Применить оружие пришлось сотрудникам Госавтоинспекции, чтобы задержать подозрительный грузовик, который двигался по дороге Мстиславль — Парадино — граница РФ.

Инцидент произошел 7 декабря возле деревни Парадино Мстиславского района. Сотрудники ГАИ, которые дежурили на дороге, заметили грузовик ЗИЛ без регистрационных знаков, подали сигнал жезлом, чтобы он остановился.

"Он не остановился. Съехал трассы на полевую дорогу и начал двигаться в сторону леса, в сторону границы с Российской Федерацией. Они стали преследовать: включили маячки — он не реагирует никак. Попытались его обогнать, но он пытался сбить их с дороги. Пришлось применять оружие", — рассказал Sputnik представитель ГАИ УВД Могилевского облисполкома Андрей Колесник.

Три выстрела сотрудники ГАИ сделали в воздух, еще 13 — по заднему левому колесу. Когда грузовик въехал в лес, "Лада Приора" могилевского УГАИ забуксовала. Грузовик тем временем смог проехать, по словам, Колесника, еще около 300 метров.

"Они выскочили из машины, побежали к грузовику, но водитель бросил автомобиль и скрылся. Пока его не нашли", — рассказал представитель областного ГАИ.

Грузовик в настоящее время помещен на штрафную стоянку, в его кузове обнаружено около семи тонн лома черного металла.