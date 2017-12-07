ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ГАИ со стрельбой остановила грузовик с металлоломом у границы с РФ

08.12.2017 14:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Применить оружие пришлось сотрудникам Госавтоинспекции, чтобы задержать подозрительный грузовик, который двигался по дороге Мстиславль — Парадино — граница РФ.

Инцидент произошел 7 декабря возле деревни Парадино Мстиславского района. Сотрудники ГАИ, которые дежурили на дороге, заметили грузовик ЗИЛ без регистрационных знаков, подали сигнал жезлом, чтобы он остановился.

"Он не остановился. Съехал трассы на полевую дорогу и начал двигаться в сторону леса, в сторону границы с Российской Федерацией. Они стали преследовать: включили маячки — он не реагирует никак. Попытались его обогнать, но он пытался сбить их с дороги. Пришлось применять оружие", — рассказал Sputnik представитель ГАИ УВД Могилевского облисполкома Андрей Колесник.

Три выстрела сотрудники ГАИ сделали в воздух, еще 13 — по заднему левому колесу. Когда грузовик въехал в лес, "Лада Приора" могилевского УГАИ забуксовала. Грузовик тем временем смог проехать, по словам, Колесника, еще около 300 метров.

"Они выскочили из машины, побежали к грузовику, но водитель бросил автомобиль и скрылся. Пока его не нашли", — рассказал представитель областного ГАИ.

Грузовик в настоящее время помещен на штрафную стоянку, в его кузове обнаружено около семи тонн лома черного металла.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чтобы задержать подозрительную машину сотрудникам ГАИ пришлось произвести 16 выстрелов, однако задержать водителя они не смогли.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Грузовик в Брестской области соскочил с домкрата и раздавил водителя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика