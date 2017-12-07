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Грузовик в Брестской области соскочил с домкрата и раздавил водителя
08.12.2017 13:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек — Sputnik. Житель Ляховичского района погиб во время ремонта служебного грузовика на рабочем месте, сообщили Sputnik в УВД Брестского облисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Пострадал рабочий мастерской ЗАО "Белпромприбор" в деревне Головнинцы. В понедельник он менял колесо в рабочем МАЗе. В какой-то момент потянувшись за монтировкой и случайно зацепил домкрат, в результате чего грузовик соскочил и придавил рабочего. От полученных травм рабочий скончался на месте.
Известно, что мужчине 57 лет. На работе у погибшего сейчас проводятся проверки.
Это не первый случай гибели из-за домкрата в декабре. Ранее житель Дрогичинского района погиб, ремонтируя свою легковую машину во дворе. Мужчина вылезал из-под автомобиля и зацепил домкрат.
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Мужчина от полученных травм скончался на месте; на его рабочем месте проходят проверки.
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