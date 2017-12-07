Грузовик в Брестской области соскочил с домкрата и раздавил водителя

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Житель Ляховичского района погиб во время ремонта служебного грузовика на рабочем месте, сообщили Sputnik в УВД Брестского облисполкома.



© Sputnik / Виктор Толочко Водитель-белорус погиб под собственным грузовиком в Литве

Пострадал рабочий мастерской ЗАО "Белпромприбор" в деревне Головнинцы. В понедельник он менял колесо в рабочем МАЗе. В какой-то момент потянувшись за монтировкой и случайно зацепил домкрат, в результате чего грузовик соскочил и придавил рабочего. От полученных травм рабочий скончался на месте.

Известно, что мужчине 57 лет. На работе у погибшего сейчас проводятся проверки.

Это не первый случай гибели из-за домкрата в декабре. Ранее житель Дрогичинского района погиб, ремонтируя свою легковую машину во дворе. Мужчина вылезал из-под автомобиля и зацепил домкрат.