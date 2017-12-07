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Мужчина насмерть замерз на дороге в Пинском районе

08.12.2017 15:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 дек – Sputnik. Тело мужчины было обнаружено на обочине дороги в Пинском районе, сообщила в пятницу газета "Полесская правда" со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко.

Труп был обнаружен накануне на автодороге рядом с деревней Стошаны.

По словам Дученко, погибшим оказался 46-летний местный житель, который ранее злоупотреблял спиртными напитками. Сотрудники милиции установили, что мужчина шел из соседней деревни, где временно трудился на пилораме.

По данным правоохранителей, предварительной причиной смерти сельчанина стало 

Мужчина насмерть замерз на дороге в Пинском районе
© Фото: УСК по Брестской области
ГКСЭ: голого мертвого мужчину нашли на поле под Светлогорском
.

По информации Гидромета, в ближайшее время в Пинском районе ожидается похолодание – ночью в воскресенье температура опустится до –3°С.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным правоохранителей, предварительной причиной смерти сельчанина стало переохлаждение.

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