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Минский ИП "заминировал" дом десятками тысяч петард
08.12.2017 19:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 дек – Sputnik. Сотрудники милиции обнаружили в подвале одного из жилых домов в Минске склад новогодней пиротехники, общее количество единиц которой превысило 150 тысяч, сообщили Sputnik в пятницу в ГУВД Мингорисполкома.
Нашли пиротехнические изделия сотрудники Ленинского РУВД в одном из домов, расположенных на проспекте Рокоссовского.
"Пиротехника принадлежит индивидуальному предпринимателю, который проживает с семьей в этом же доме", – сказали в ГУВд.
Там также сообщили, что мужчина милиционерам рассказал – общая стоимость товара составляет приблизительно 20 тысяч долларов США. По предварительным подсчетам, всего в подвале хранилось более 150 тысяч единиц пиротехнических изделий.
Сейчас сотрудники РУВД проводят по факту проверку, по ее результатам действиям ИП будет дана правовая оценка.
Как ранее неоднократно напоминали в МАРТ, для реализации и хранения пиротехнических изделий в Беларуси существуют строгие правила, в частности, складировать такие товары в жилых домах запрещено.
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Общая стоимость товара составляет приблизительно 20 тысяч долларов США.
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