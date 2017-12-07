МИНСК, 8 дек – Sputnik. Сотрудники милиции обнаружили в подвале одного из жилых домов в Минске склад новогодней пиротехники, общее количество единиц которой превысило 150 тысяч, сообщили Sputnik в пятницу в ГУВД Мингорисполкома.

Нашли пиротехнические изделия сотрудники Ленинского РУВД в одном из домов, расположенных на проспекте Рокоссовского.

"Пиротехника принадлежит индивидуальному предпринимателю, который проживает с семьей в этом же доме", – сказали в ГУВд.

Там также сообщили, что мужчина милиционерам рассказал – общая стоимость товара составляет приблизительно 20 тысяч долларов США. По предварительным подсчетам, всего в подвале хранилось более 150 тысяч единиц пиротехнических изделий.

Сейчас сотрудники РУВД проводят по факту проверку, по ее результатам действиям ИП будет дана правовая оценка.

Как ранее неоднократно напоминали в МАРТ, для реализации и хранения пиротехнических изделий в Беларуси существуют строгие правила, в частности, складировать такие товары в жилых домах запрещено.

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