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Брестчанка после "закупов" спрятала фотоаппарат и лишилась машины

08.12.2017 20:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 дек – Sputnik. Жительница Бреста лишилась автомобиля Ford за попытку провоза в тайнике через польско-белорусскую границу дорого фотоаппарата, сообщили Sputnik в Брестской таможне.

Брестчанка после "закупов" спрятала фотоаппарат и лишилась машины
Podlaski Oddział Straży Granicznej
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По информации таможенников, женщина возвращалась из Польши на машине Ford Galaxy через "Варшавский мост", в таможенной декларации она указала лишь стекло для авто, стоимость которого – 74 доллара США.

"В результате досмотра транспортного средства в полости под капотом был обнаружен новый фотоаппарат Sony стоимостью 1100 евро", – сказали в таможне.

Там также сообщили, что в Польшу брестчанка ездила два дня назад, а значит, без уплаты пошлин женщина могла ввезти в Беларусь товаров на сумму до 300 евро.

Поскольку женщина спрятала фотоаппарат в тайнике в машине, таможенники приняли решение до суда изъять и фототехнику, и автомобиль. В отношении жительницы Бреста был начал административный процесс.

По данным таможенников, с начала текущего года таможенники в пунктах пропуска на границе с Польшей за подобные нарушения изъяли более 30 авто.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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С начала текущего года таможенники в пунктах пропуска на границе с Польшей за подобные нарушения изъяли более 30 авто.

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