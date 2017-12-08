МИНСК, 8 дек – Sputnik. Жительница Бреста лишилась автомобиля Ford за попытку провоза в тайнике через польско-белорусскую границу дорого фотоаппарата, сообщили Sputnik в Брестской таможне.



Podlaski Oddział Straży Granicznej Польские пограничники забрали у белорусов дорогой кроссовер BMW X6

По информации таможенников, женщина возвращалась из Польши на машине Ford Galaxy через "Варшавский мост", в таможенной декларации она указала лишь стекло для авто, стоимость которого – 74 доллара США.

"В результате досмотра транспортного средства в полости под капотом был обнаружен новый фотоаппарат Sony стоимостью 1100 евро", – сказали в таможне.

Там также сообщили, что в Польшу брестчанка ездила два дня назад, а значит, без уплаты пошлин женщина могла ввезти в Беларусь товаров на сумму до 300 евро.

Поскольку женщина спрятала фотоаппарат в тайнике в машине, таможенники приняли решение до суда изъять и фототехнику, и автомобиль. В отношении жительницы Бреста был начал административный процесс.

По данным таможенников, с начала текущего года таможенники в пунктах пропуска на границе с Польшей за подобные нарушения изъяли более 30 авто.