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У жительницы Бреста на границе изъяли автомобиль из-за спрятанного фотоаппарата
Жительница Бреста, которая ехала из Польши, лишилась на границе своего авто из-за спрятанного фотоаппарата.
Женщина пересекала границу в пункте пропуска «Брест» по красному каналу. В декларации она заявила только о ввозе стекла для легкового автомобиля стоимостью 74 доллара. Во время досмотра в нише под капотом таможенники нашли фотоаппарат Sony стоимостью около 1100 евро.
«По имеющейся в таможне информации, брестчанка последний раз пересекала границу двумя днями ранее и, следуя чаще одного раза в три месяца, могла беспошлинно ввезти товары для личного пользования стоимостью до 300 евро и весом до 20 кг», — сообщили в Брестской таможне.
Видео: Брестская таможня
В результате автомобиль Ford Galaxy 1999 года и камеру изъяли до решения суда, а на женщину составили протокол за недекларирование товара.
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Во время досмотра в нише под капотом таможенники нашли фотоаппарат Sony стоимостью около 1100 евро.
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Архив (ЧП)
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