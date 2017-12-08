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У жительницы Бреста на границе изъяли автомобиль из-за спрятанного фотоаппарата

09.12.2017 07:01 — ЧП | Tut.by  
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Жительница Бреста, которая ехала из Польши, лишилась на границе своего авто из-за спрятанного фотоаппарата.


Женщина пересекала границу в пункте пропуска «Брест» по красному каналу. В декларации она заявила только о ввозе стекла для легкового автомобиля стоимостью 74 доллара. Во время досмотра в нише под капотом таможенники нашли фотоаппарат Sony стоимостью около 1100 евро.

«По имеющейся в таможне информации, брестчанка последний раз пересекала границу двумя днями ранее и, следуя чаще одного раза в три месяца, могла беспошлинно ввезти товары для личного пользования стоимостью до 300 евро и весом до 20 кг», — сообщили в Брестской таможне.

Видео: Брестская таможня

В результате автомобиль Ford Galaxy 1999 года и камеру изъяли до решения суда, а на женщину составили протокол за недекларирование товара.

С начала года в пунктах пропуска на белорусско-польской границе за попытку перемещения товаров в тайниках и иные способы, затрудняющие их обнаружение, сотрудниками Брестской таможни изъято более 30 автомобилей.

 
Теги: Брест
 
 
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Во время досмотра в нише под капотом таможенники нашли фотоаппарат Sony стоимостью около 1100 евро.

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