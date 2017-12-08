Задержанный Саакашвили заявил о начале бессрочной голодовки

МИНСК, 9 дек — Sputnik. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был задержан правоохранителями поздно вечером в пятницу.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил журналистам, что задержанный был доставлен в изолятор временного содержания СБ Украины.

Саакашвили пытались задержать еще во вторник в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей.

Адвокат экс-президента Грузии уже выступил у здания изолятора, в котором находится Саакашвили. Он сообщил, что задержанный заявил о начале бессрочной голодовки и также отказывается от насильного питания.

"В случае если будет принята мера пресечения — арест на 60 суток, он жестко будет продолжать голодовку", — сказал адвокат.

Сторонники Саакашвили собираются установить палатки возле изолятора, где находится политик, и нести дежурство.