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Задержанный Саакашвили заявил о начале бессрочной голодовки

09.12.2017 08:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 дек — Sputnik. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был задержан правоохранителями поздно вечером в пятницу.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил журналистам, что задержанный был доставлен в изолятор временного содержания СБ Украины.

Саакашвили пытались задержать еще во вторник в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей.

Адвокат экс-президента Грузии уже выступил у здания изолятора, в котором находится Саакашвили. Он сообщил, что задержанный заявил о начале бессрочной голодовки и также отказывается от насильного питания.

"В случае если будет принята мера пресечения — арест на 60 суток, он жестко будет продолжать голодовку", — сказал адвокат.

Сторонники Саакашвили собираются установить палатки возле изолятора, где находится политик, и нести дежурство.

 
Теги: Минск
 
 
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Сторонники политика намерены установить несколько палаток около изолятора, в котором находится Саакашвили.

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