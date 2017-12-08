ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Водитель сбил пешехода в Оршанском районе и скрылся

09.12.2017 09:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 9 дек — Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции ищут очевидцев наезда на пешехода, который произошел вечером 8 декабря, сообщили Sputnik в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел в вечером в пятницу (после 18:00) возле деревни Гришаны. Неизвестный водитель совершил наезд на жителя Витебска 1972 года рождения – мужчина направлялся к автобусной остановке. В ГАИ сообщили, что он был трезв и при себе имел сумку со световозвращающими элементами.

С травмами различной степени тяжести пострадавшего пешехода госпитализировали.

"Установлено, что автомобиль виновника имеет повреждения левой передней фары и левого зеркала", — сказали в ГАИ.

Инспекторы просят очевидцев происшествия, водителей, которые в это время проезжали мимо и имеют запись видеорегистратора, позвонить в Госавтоинспекцию по номерам (+375 29) 721-44-44, (+375 29) 621-44-44 или 102.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Установлено, что автомобиль виновника имеет повреждения левой передней фары и левого зеркала.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Задержанный Саакашвили заявил о начале бессрочной голодовки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика