Водитель сбил пешехода в Оршанском районе и скрылся

МИНСК, 9 дек — Sputnik. Сотрудники Госавтоинспекции ищут очевидцев наезда на пешехода, который произошел вечером 8 декабря, сообщили Sputnik в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел в вечером в пятницу (после 18:00) возле деревни Гришаны. Неизвестный водитель совершил наезд на жителя Витебска 1972 года рождения – мужчина направлялся к автобусной остановке. В ГАИ сообщили, что он был трезв и при себе имел сумку со световозвращающими элементами.

С травмами различной степени тяжести пострадавшего пешехода госпитализировали.

"Установлено, что автомобиль виновника имеет повреждения левой передней фары и левого зеркала", — сказали в ГАИ.

Инспекторы просят очевидцев происшествия, водителей, которые в это время проезжали мимо и имеют запись видеорегистратора, позвонить в Госавтоинспекцию по номерам (+375 29) 721-44-44, (+375 29) 621-44-44 или 102.