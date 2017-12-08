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Умер актер Леонид Броневой
09.12.2017 09:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 дек — Sputnik. Народный артист СССР Леонид Броневой скончался рано утром в субботу, сообщил
В этом театре работал известный актер.
Многие зрители знают артиста по таким фильмам, как "Семнадцать мгновений весны", "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", "Небеса обетованные".
© Sputnik/ А. Гольцин
Леонид Броневой и Леонид Куравлев в фильме "Семнадцать мгновений весны"
Леонид Броневой скончался на 89-м году жизни.
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Даты прощания с популярным актером и похорон станут известны позже.
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