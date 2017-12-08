Кассир выдала лишние 2700 рублей в Минске: ищут двух парней и девушку

МИНСК, 9 дек — Sputnik. Двух парней и девушку, которым кассир минского банка выдала на 2700 белорусских рублей больше, разыскивают сотрудники милиции, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел еще 5 ноября в отделении банка по проспекту Независимости. Во время валютно-обменной операции кассир ошиблась и выдала клиенту на 2700,60 рублей больше. По информации ГУВД, девушка обменивала доллары США, евро и шведские кроны на белорусские рубли.

Приметы:

девушка на вид 25-30 лет, среднего телосложения, волос длинный черного цвета; была одета в пальто серого цвета, синие джинсы, при себе имела рюкзак черного цвета;

первый парень на вид 25-30 лет, среднего телосложения, волос русый; был одет в темно-синюю куртку, черные спортивные штаны, темную обувь с белой подошвой;

второй парень на вид 30-35 лет нормального телосложения, волос русый; был одет в черную куртку с капюшоном, темно-серые спортивные штаны, темная обувь с белой подошвой.

В ГУВД просят, если вы узнали изображенных на фото и видео молодых людей располагаете какой-либо информацией о их местонахождении, просьба обращаться в Московское РУВД Минска лично (ул.Грушевская, 9) или по телефонам:8 (044) 551-04-11, 102.