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Аварийный мост в Житковичском районе: реакция властей и местных жителей
09.12.2017 10:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 дек — Sputnik. Монтаж понтонной переправы в Житковичском районе, где был закрыт автомобильный мост, начнется в субботу, сообщили в пятницу в эфире телеканала "Беларусь 1".
Пока пешеходов транспортируют через реку катера МЧС. Для автомобилей работает паромная переправа в деревне Снядин.
С чего все началось?
В четверг местный житель сообщил о трещине, возникшей в конструкции моста через Припять, по которому проходит автодорога Р-88.
Движение на аварийном участке закрыли, а в Житковичах прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Аварийный мост в Житковичском районе
Тогда мост решили открыть для пешеходов. Однако в пятницу все же ограничили движение на объекте для всех.
Реакция местных жителей
Мост протяженностью 888 метров — важный объект для региона. Он соединяет между собой Туров, Лельчицы и Житковичи. До закрытия ежедневно по нему проходили тысячи машин.
Пока пешеходов временно перевозят через реку
© Фото: МЧС Беларуси
Перевозка людей через Припять
Жители признаются: закрытие моста осложнило их жизнь.
"Люди из ближайших деревень работают в Житковичах, а из Житковичей — в Турове. Сильно это осложнило, конечно", — рассказали местные.
Для автомобилей работает паромная переправа в деревне Снядин, которой могут воспользоваться машины весом для 10 тонн. Но для большегрузных автомобилей, которые забирают продукцию с молочного и консервного комбинатов в Турове и доставляют туда сырье, она не подходит, прозвучало в эфире.
Понтонная переправа
По оценкам экспертов, повреждено около 70% арматуры моста. Сооружение планируют отремонтировать за год.
Уже в субботу начнется возведение в этом месте понтонной переправы. Ее длина будет составлять 140 метров, ширина — 6,5 метров. Курировать монтаж будут два министерства – МЧС и обороны.
"Понтонная переправа будет сооружена уже к воскресенью. Привозится сюда все оборудование, подвозится материал для подсыпки дороги с двух сторон", — сообщил телеканалу председатель Житковичского райисполкома Дмитрий Гайкевич.
Просевший мост
Понтонный мост будет находиться в 100 метрах от треснувшего автомобильного вверх по течению. Понтоны доставят из Пинска и Могилева. По новому мосту смогут двигаться как легковые, так и грузовые автомобили.
Почему треснул мост?
Что стало причиной повреждения моста, пока выясняют специалисты. У местных жителей на этот счет – свое мнение.
"Виноваты те, которые ремонт делали. Потому что стыки хорошо не заделаны, а транспорт идет и бьет", — говорят они.
Мост был отремонтирован в 2015 году. Тогда здесь меняли верхнее покрытие.
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В пятницу треснувший мост, соединяющий Туров и Житковичи, закрыли для пешеходов и автомобилей, сегодня начнут возводить понтонный мост.
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