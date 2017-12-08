Задержание Саакашвили: прокуроры начали подготовку материалов в суд

МИНСК, 9 дек — Sputnik. Дата и время заседания суда по избранию меры пресечения для задержанного правоохранителями бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили еще не определены, сообщил журналистам официальный представитель генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.

По его словам, после задержания политика прокуроры начали подготовку материалов в суд. Сторона обвинения будет просить меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.

После того, как будут готовы все необходимые материалы, суд определит время и дату заседания для избрания меры пресечения.

Саакашвили был задержан накануне вечером в Киеве. Как выяснилось, задержание произошло на квартире бывшего начальника управления украинской полиции в Луганской области. Он был уволен из рядов полиции несколько месяцев назад, сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

На данный момент правоохранители к бывшему полицейскому претензий не имеют.

Только мирные протесты

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что правоохранители не будут препятствовать мирным акциям сторонников Саакашвили, но будут охранять протестующих.

По его словам, "можно смело выходить на мирный протест или митинг". Подразделения МВД Украины будут всячески способствовать нормальному проведению мирных акций протеста для выражения собственной политической позиции.

"Бояться нужно таких провокаторов, как сам Саакашвили, и его криминального окружения, которые, подло манипулируя сознанием граждан, толкают их на совершение преступлений и противоправных действий. А мирный марш, митинг или мирный протест — только за!" — написал Шкиряк в Facebook.

Сторонники задержанного политика также остаются в палаточном городке у парламента в центре Киева – в воскресенье они запланировали очередное вече.