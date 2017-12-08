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Калинин: мост над Припятью мог треснуть из-за недостатков в конструкции
09.12.2017 13:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 дек — Sputnik. Заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин назвал возможную причину
Перед началом заседания штаба комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совмине Анатолий Калинин сообщил, что возможной причиной разрушения моста над Припятью могли стать его конструкционные недостатки. Он также отметил, что окончательный вывод сделает спецкомиссия Минтранса.
Поврежденную часть моста либо заменят, либо он будет обновлен полностью, сказал Калинин.
Инженерные войска в субботу приступили к возведению
Через Припять
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Спасатели продолжают оказывать помощь жителям Житковичского района, которые больше не могут передвигаться по аварийному мосту.
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