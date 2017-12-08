Калинин: мост над Припятью мог треснуть из-за недостатков в конструкции

МИНСК, 9 дек — Sputnik. Заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин назвал возможную причину возникновения трещины на мосту над Припятью в Житковичском районе, сообщили в МЧС Беларуси.

Перед началом заседания штаба комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совмине Анатолий Калинин сообщил, что возможной причиной разрушения моста над Припятью могли стать его конструкционные недостатки. Он также отметил, что окончательный вывод сделает спецкомиссия Минтранса.

Поврежденную часть моста либо заменят, либо он будет обновлен полностью, сказал Калинин.

Инженерные войска в субботу приступили к возведению понтонной переправы , которая будет дублировать просевший мост.

Через Припять на лодках и катерах спасатели перевезли уже более 500 человек, сообщили в субботу в МЧС Беларуси. На берегах реки установлены модульные палатки для обогрева людей. На месте также работают дорожные службы, ГАИ, специалисты Минобороны.