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Рядом с аварийным мостом через Припять начали строить понтонный
09.12.2017 16:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 дек — Sputnik. Началась подготовка к монтажу понтонного моста в Житковичском районе, где накануне был закрыт из-за трещины автомобильный мост, сообщили в МЧС.
Звенья понтона привозят на Припять из Могилева и Пинска. Ведется также подготовка на берегах реки.
Ранее председатель Житковичского райисполкома Дмитрий Гайкевич сообщил, что переправу должны соорудить к воскресенью. Понтонный мост будет находиться в 100 метрах от треснувшего автомобильного вверх по течению. По нему смогут передвигаться грузовые и легковые автомобили.
Вице-премьер Анатолий Калинин в субботу сообщил, что
Автомобильный мост в Житковичском районе, который пролегает через реку Припять, был
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Звенья для понтонного моста уже привезли на место и готовят к спуску на воду.
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