Рядом с аварийным мостом через Припять начали строить понтонный

МИНСК, 9 дек — Sputnik. Началась подготовка к монтажу понтонного моста в Житковичском районе, где накануне был закрыт из-за трещины автомобильный мост, сообщили в МЧС.

Звенья понтона привозят на Припять из Могилева и Пинска. Ведется также подготовка на берегах реки.

Прибывают звенья понтона, ведётся подготовка на берегах pic.twitter.com/aJhYz2LXNV — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 9 декабря 2017 г.

Ранее председатель Житковичского райисполкома Дмитрий Гайкевич сообщил, что переправу должны соорудить к воскресенью. Понтонный мост будет находиться в 100 метрах от треснувшего автомобильного вверх по течению. По нему смогут передвигаться грузовые и легковые автомобили.

Вице-премьер Анатолий Калинин в субботу сообщил, что возможной причиной разрушения моста над Припятью могли стать его конструкционные недостатки . Окончательное заключение сделает спецкомиссия Минтранса, которая сейчас работает на объекте.

Автомобильный мост в Житковичском районе, который пролегает через реку Припять, был полностью закрыт в пятницу , после того, как в нем была обнаружена трещина . По оценкам экспертов, повреждено около 70% арматуры. Сооружение планируют отремонтировать за год.