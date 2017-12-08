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Рядом с аварийным мостом через Припять начали строить понтонный

09.12.2017 16:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 9 дек — Sputnik. Началась подготовка к монтажу понтонного моста в Житковичском районе, где накануне был закрыт из-за трещины автомобильный мост, сообщили в МЧС.

Звенья понтона привозят на Припять из Могилева и Пинска. Ведется также подготовка на берегах реки.

Ранее председатель Житковичского райисполкома Дмитрий Гайкевич сообщил, что переправу должны соорудить к воскресенью. Понтонный мост будет находиться в 100 метрах от треснувшего автомобильного вверх по течению. По нему смогут передвигаться грузовые и легковые автомобили.

Вице-премьер Анатолий Калинин в субботу сообщил, что возможной причиной разрушения моста над Припятью могли стать его конструкционные недостатки. Окончательное заключение сделает спецкомиссия Минтранса, которая сейчас работает на объекте.

Автомобильный мост в Житковичском районе, который пролегает через реку Припять, был полностью закрыт в пятницу, после того, как в нем была обнаружена трещина. По оценкам экспертов, повреждено около 70% арматуры. Сооружение планируют отремонтировать за год.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Звенья для понтонного моста уже привезли на место и готовят к спуску на воду.

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