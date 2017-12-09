В Речице 34-летний фельдшер получил два ножевых ранения после того, как сделал замечание парню

В Речице 34-летний фельдшер получил два ножевых ранения после того, как сделал замечание 18-летнему парню, сообщили 9 декабря в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.

Вечером фельдшер речицкой райбольницы возвращался домой после работы. Возле многоэтажки на ул. Ивановской он сделал замечание парню, который справлял нужду на один из припаркованных во дворе автомобилей. Нетрезвый молодой человек отреагировал агрессивно, завязалась потасовка.

Фельдшер решил не оставлять произошедшее безнаказанным и попросил председателя КИЗ помочь просмотреть записи с камер видеонаблюдения с дома.

Когда фельдшер и председатель КИЗ вышли из дома, мужчину окружили четверо — 18-летний парень, которому тот сделал замечание, два брата молодого человека и его знакомый.

Снова завязалась потасовка, в результате которой фельдшер получил два ножевых ранения. Женщина-председатель КИЗ вызвала милицию и скорую.

Один из свидетелей случившегося видел, куда убежал зачинщик драки. Его задержали правоохранители, а позже нашли и нож, который молодой человек успел выбросить.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, у него повреждена печень.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 147 УК). Санкции статьи предусматривают наказание до восьми лет лишения свободы.