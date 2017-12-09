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Школьниц расстреляли после баскетбольного матча в США

10.12.2017 08:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 дек — Sputnik. Три девушки были ранены в результате стрельбы, которая произошла после баскетбольного матча в городе Шампейн (штат Иллионойс), сообщают информагентства.

Школьниц расстреляли после баскетбольного матча в США
© Фото: San Juan County Sheriff's Office
Стрельба в школе в штате Нью-Мексико: погибли три человека

Инцидент произошел накануне возле средней школы Шампейн Сентрал. После завершения баскетбольного поединка между юношескими командами Danville High Vikings и Chicago Maroons произошел конфликт, началась стрельба. В результате были ранены 15-летняя школьница, 17-летняя жительница Шампейна и 18-летняя студентка колледжа. Пострадавшие были госпитализированы. Врачи отмечают, что угрозы их жизни нет.

Сразу после ЧП полицейские оцепили квартал. По информации The News-Gazette, личность стрелка не установлена. Правоохранители не исключают, что стрельба может быть связана с другим инцидентом, который произошел несколькими минутами ранее в другой части города, где пострадал 25-летний мужчина.

В четверг, 7 декабря, в штате Нью-Мексико в средней школе Ацтек был открыт огонь. Жертвами стали два человека, полиция ликвидировала стрелка.

 
Теги: Минск
 
 
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Полиция устанавливает личность стрелка, выясняются все обстоятельства происшествия.

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