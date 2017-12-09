В Вилейском районе горел храм

9 декабря загорелся храм в деревне Речки Вилейского района. Огонь повредил кровлю и перекрытия. Об этом сообщает МЧС по Минской области.



Вот так храм выглядел до пожара. Фото: molod-eparchy.by

Сообщение о пожаре поступило в 11.28. Горел приход храма Святого Духа Молодечненской епархии Благочиния Долгиновской в деревни Речки Вилейского района Минской области.

В результате пожара уничтожены кровля, перекрытие и имущество в здании. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Церковь была построена в в 1852 году. В 2014 году в храме прошел капитальный ремонт.