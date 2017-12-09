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В Вилейском районе горел храм
9 декабря загорелся храм в деревне Речки Вилейского района. Огонь повредил кровлю и перекрытия. Об этом
Сообщение о пожаре поступило в 11.28. Горел приход храма Святого Духа Молодечненской епархии Благочиния Долгиновской в деревни Речки Вилейского района Минской области.
В результате пожара уничтожены кровля, перекрытие и имущество в здании. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Церковь была построена в в 1852 году. В 2014 году в храме прошел капитальный ремонт.
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Приход храма Святого Духа Молодечненской епархии Благочиния Долгиновской был построен в в 1852 году. В 2014 году в храме прошел капитальный ремонт.
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Архив (ЧП)
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