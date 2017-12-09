Фельдшера едва не зарезали после замечания парню, справлявшему нужду

МИНСК, 10 дек — Sputnik. Фельдшер в Речице получил два удара ножом после того, как сделал замечание подростку, справлявшему нужду на автомобиль, сообщил Sputnik официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич.

Инцидент произошел накануне на улице Ивановской в районном центре. 34-летний мужчина возвращался домой после работы и увидел, как нетрезвый молодой сосед справляет нужду на припаркованный автомобиль. После замечания между ними завязалась потасовка, которая быстро завершилась – мужчина пообещал, что не оставит это просто так. Фельдшер обратился к начальнику КИЗа, чтобы посмотреть изображение камер видеонаблюдения, установленных на доме. Подросток в это время позвал на помощь двоих братьев и друга.

"Хулиганье взяло мужчину в плотное кольцо. Но тот так просто сдаваться не стал, а снова бесстрашно дал отпор всей четверке. Женщина успела набрать 102 и сообщить о происшествии в милицию. Но в какой-то момент фельдшер громко вскрикнул и осунулся, а вся четверка бросилась врассыпную. Подбежав к мужчине женщина поняла, что надо вызывать и скорую помощь. У того оказалось ножевое ранение живота", — рассказал Гришкевич.

Милиция оперативно приехала на вызов, но к тому моменту вся четверка уже успела скрыться. Свидетель этих событий рассказал участковому, что видел, куда убежали хулиганы. Пьяный подросток был задержан. "От раскладного ножа он успел избиваться, но его смогли впоследствии найти. У мужчины коллеги из ЦРБ диагностировали впоследствии два ножевых ранения. Одно из них — с повреждением печени. В хирургическом отделении фельдшеру оперативно оказали необходимую помощь", — добавил Гришкевич.

В отношении зачинщика поножвщины возбуждено уголовное дело по по факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения (ч1 ст.147 УК РБ). Санкции статьи предусматривают наказание до восьми лет лишения свободы.