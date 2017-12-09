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Церковь сгорела в Вилейском районе

10.12.2017 10:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 дек — Sputnik. Храм Святого Духа Молодечненской епархии Благочиния Долгиновской горел в Вилейском районе, в результате пожара никто не пострадал, сообщили Sputnik в Минском областном управлении МЧС.

ЧП произошло в днем в субботу, 9 декабря, в деревне Речки.

"В 11:28 поступило сообщение о пожаре в кирпичном здании церкви", — рассказали в МЧС.

Согласно оперативным данным, в результате пожара никто не пострадал – к моменту пожара служба в храме завершилась, и люди покинули здание самостоятельно. Огонь уничтожил кровлю, перекрытие и церковное имущество.

Специалисты устанавливают причину пожара.

Всего за минувшие сутки на Минщине произошло пять пожаров, два из которых в Вилейском районе, по одному в Минском и Узденском и в Борисове. К счастью, пострадавших нет. 

 
Теги: Минск
 
 
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Три года назад в храме сделали капремонт, после пожара здание сильно пострадало.

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