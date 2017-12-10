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Скончался заслуженный артист Беларуси Иван Мацкевич
10.12.2017 22:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 дек — Sputnik. Актер театра и кино Иван Мацкевич ушел из жизни в воскресенье, 10 декабря, говорится в сообщении на сайте Национального драматического театра имени Горького.
Заслуженный артист Беларуси скончался на 71-м году жизни.
"Коллектив НАДТ им. М. Горького понес тяжелую утрату. Мы потеряли талантливого актера, который оставил весомый след в театральном искусстве страны", — сообщили в театре.
Также в сообщении говорится, что уход Ивана Мацкевича стал невосполнимой утратой для близких, коллег, друзей, поклонников его таланта и театра, которому он служил многие годы.
Коллектив Национального драматического театра имени Горького выразил искренние и глубокие соболезнования семье и близким Ивана Ивановича.
Информация о дате прощания и похорон станет известна позже.
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Печальную новость о смерти известного белорусского артиста сообщил театр, в котором работал Иван Мацкевич.
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Архив (ЧП)
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