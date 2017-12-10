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Скончался заслуженный артист Беларуси Иван Мацкевич

10.12.2017 22:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 дек — Sputnik. Актер театра и кино Иван Мацкевич ушел из жизни в воскресенье, 10 декабря, говорится в сообщении на сайте Национального драматического театра имени Горького.

Заслуженный артист Беларуси скончался на 71-м году жизни.

"Коллектив НАДТ им. М. Горького понес тяжелую утрату. Мы потеряли талантливого актера, который оставил весомый след в театральном искусстве страны", — сообщили в театре.

Также в сообщении говорится, что уход Ивана Мацкевича стал невосполнимой утратой для близких, коллег, друзей, поклонников его таланта и театра, которому он служил многие годы.

Коллектив Национального драматического театра имени Горького выразил искренние и глубокие соболезнования семье и близким Ивана Ивановича.

Информация о дате прощания и похорон станет известна позже.

 
Теги: Минск
 
 
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Печальную новость о смерти известного белорусского артиста сообщил театр, в котором работал Иван Мацкевич.

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