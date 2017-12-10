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Самое высокое деревянное здание в мире сгорело в Китае
11.12.2017 08:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек — Sputnik. 16-этажная деревянная пагода, известная как самая высокая деревянная постройка в Азии, загорелась и рухнула в Китае. Огонь уничтожил также и двухэтажный молитвенный зал.
Храмовый комплекс находился в монастыре, расположенном в юго-западной китайской провинции Сычуань. Буддийские песнопения храма были включены в список нематериального культурного наследия Китая.
На тушение пожара, как сообщают местные СМИ, ушло примерно четыре часа.
Инцидент произошел в воскресенье. Пострадавших нет, причина пожара неизвестна.
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Пагода, которая считалась одной из самых высоких в мире деревянных построек, загорелась по неизвестным причинам.
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Архив (ЧП)
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