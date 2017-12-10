Самое высокое деревянное здание в мире сгорело в Китае

МИНСК, 11 дек — Sputnik. 16-этажная деревянная пагода, известная как самая высокая деревянная постройка в Азии, загорелась и рухнула в Китае. Огонь уничтожил также и двухэтажный молитвенный зал.

A 16-story wooden tower, known as the tallest of its kind in Asia, has caught fire and collapsed at a monastery in SW China's Sichuan on Sunday. No casualties reported yet. Cause of fire under investigation. pic.twitter.com/8fmPcrrwqu — People's Daily,China (@PDChina) 10 декабря 2017 г.

​Храмовый комплекс находился в монастыре, расположенном в юго-западной китайской провинции Сычуань. Буддийские песнопения храма были включены в список нематериального культурного наследия Китая.

На тушение пожара, как сообщают местные СМИ, ушло примерно четыре часа.

Инцидент произошел в воскресенье. Пострадавших нет, причина пожара неизвестна.