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Самое высокое деревянное здание в мире сгорело в Китае

11.12.2017 08:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек — Sputnik. 16-этажная деревянная пагода, известная как самая высокая деревянная постройка в Азии, загорелась и рухнула в Китае. Огонь уничтожил также и двухэтажный молитвенный зал.

​Храмовый комплекс находился в монастыре, расположенном в юго-западной китайской провинции Сычуань. Буддийские песнопения храма были включены в список нематериального культурного наследия Китая.

На тушение пожара, как сообщают местные СМИ, ушло примерно четыре часа.

Инцидент произошел в воскресенье. Пострадавших нет, причина пожара неизвестна.

 
Теги: Минск
 
 
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Пагода, которая считалась одной из самых высоких в мире деревянных построек, загорелась по неизвестным причинам.

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