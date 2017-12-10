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Колесо обозрения в Брюсселе едва не упало из-за бури
11.12.2017 08:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек — Sputnik. Колесо обозрения в Брюсселе едва не упало во время снежной бури, которая прошлась в воскресенье вечером по ряду европейских стран, и, в частности, затронула Бельгию, сообщают местные СМИ.
© Sputnik / Виктор Толочко
Как сообщила пресс-служба городских властей, пожарные, которые в стране выполняют также и функции спасателей, были вызваны для того, чтобы "экстренно стабилизировать большое колесо обозрения на площади у собора Сен-Катрин" — на этой площади находится одна из самых крупных новогодних ярмарок города. Это, как отметили в службе, было сделано исключительно исходя из соображений предосторожности. При этом работа колеса была остановлена сразу же после того, как поступило предупреждение о надвигающемся шторме. На тот момент посетителей на колесе не было.
Напомним, что в минувшее воскресенье Европу
Из-за погодный условий в Брюсселе была закрыта часть дорог, а также парки (для избежания возможных несчастных случаев в связи с падениями деревьев). Скорость ветра с мокрым снегом по стране, как свидетельствуют данные гидрометеослужб, достигала 80 километров в час. Несколько сотен домов лишились электричества.
Из-за снегопада в Беларуси на 10 и 11 декабря также был
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Снегопад, обрушившийся на Европу в минувшее воскресенье, привел к многочисленным проблемам и в Бельгии.
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