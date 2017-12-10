Снегопад в Европе: есть погибшие, транспортное сообщение нарушено

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Снегопад, который обрушился на Европу в воскресенье, 11 декабря, привел к многочисленным проблемам в транспортном сообщении европейских стран, сообщают мировые СМИ.

We're still working very hard to clear the airfield but the snow is still falling heavily. As soon as it's safe we'll start operations again pic.twitter.com/DpIS41u8g5 — Birmingham Airport (@bhx_official) 10 декабря 2017 г.

​Главный аэропорт британской столицы — Хитроу — пока официально считается открытым. Тем не менее, рейсы выполняются с большими задержками. Власти сообщают о снежных заносах и многочисленных авариях на крупнейших автотрассах. В ряде жилых районов наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. По данными гидрометеослужб, Великобритания столкнулась с наиболее сильным снегопадом за последние годы (в отдельных частях страны выпало до 28 см осадков). Кроме того, скорость ветра в регионе достигала 129 км/ч.

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В Германии из-за неблагоприятных погодных условий на несколько часов закрылся аэропорт Дюссельдорфа. Около 300 рейсов были отменены в первой половине дня во Франкфурте. Десятки самолетов были отправлены и прибыли с опозданием. В части регионов страны зафиксированы задержки в движении железнодорожного транспорта. Заснеженное и скользкое покрытие дорог привело к многочисленным дорожно-транспортным происшествиям. По данными СМИ, из-за большого количество ДТП много человек пострадало, как минимум один человек погиб.



© Sputnik / Виктор Толочко Воскресный снегопад в фотографиях Instagram

Из-за непогоды во Франции сел на мель паром с 300 пассажирами, десятками автомобилей и грузовиков. Пострадавших нет, однако возникли трудности с судоходством в гавани.

Швейцарские Женева и Лозанна оказались также засыпаны снегом. Часть дорог в стране была закрыта, отменены некоторые поезда. По данными СМИ, пострадавших немного, и все они получили легкие травмы.

Непогода затронула даже Корсику — из-за проливных дождей и ветра на острове закрыты аэропорты.

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, погодные условия сказались и на графике прилетов самолетов в Минск. 10 декабря из-за ожидаемого снегопада в стране был объявлен оранжевый уровень опасности .