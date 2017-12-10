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Генпрокуратура: в Минске сократилось количество убийств

11.12.2017 11:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек — Sputnik. Количество преступлений, зарегистрированных в Минске за десять месяцев текущего года, сократилось на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, сообщили в Генпрокуратуре.

Генпрокуратура: в Минске сократилось количество убийств
© Pixabay
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В целях усиления профилактики правонарушений в Минске разработан соответствующий проект комплексной программы на 2018 год.

"В этом году в столице сократилось число убийств и покушений на убийство, а также количество пострадавших и погибших от преступных посягательств", — сообщили Sputnik в понедельник в Генпрокуратуре.

Кроме этого, зафиксировано снижение числа преступлений, совершенных группой лиц, в состоянии алкогольного опьянения, ранее судимыми, неработающими и неучащимися.

Благодаря принятым мерам сокращено практически на 17% количество преступлений несовершеннолетних, в том числе в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, сказали в Генпрокуратуре.

Вместе с тем, отметили в надзорном ведомстве, в системы профилактики столицы выявлен ряд недостатков и упущений.

Прокуроры установили, что органы внутренних дел Минска не в полной мере соблюдают требования законодательства при проведении профилактических мероприятий в отношении лиц, состоящих на учете.

Кроме этого, не все учреждения образования столицы оборудованы системами видеонаблюдения, тревожной сигнализации, сказали в Генпрокуратуре.

Есть недостатки в работе службы занятости при оказании помощи гражданам в трудоустройстве, формировании и ведении Общереспубликанского банка вакансий, отметили в надзорном ведомстве.

 
Теги: Минск
 
 
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Прокуроры выявили, что учебные заведения Минска не все оборудованы системами видеонаблюдения и тревожными кнопками.

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