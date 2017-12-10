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Чучело Трампа сожгли у посольства США в Ливане

11.12.2017 10:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 сен — Sputnik. Тысячи человек устроили акцию протеста возле здания посольства США в Ливане в минувшее воскресенье.

​Демонстранты выступали против решения американского президента Дональда Трампа признать столицей Израиля Иерусалим. Они скандировали лозунги против США и Израиля, а также сожгли израильский флаг и чучело с фотографией Трампа.

​Ранее Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. После он подписал распоряжение о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.

В Ливане демонстранты сломали ограждение и ворота на территории посольства США. Митинг завершился конфликтом с местной полицией, которую попытались забросать камнями. Силовики применили слезоточивый газ и водометы. По данным местных СМИ, среди демонстрантов есть пострадавшие от слезоточивого газа.

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Акции протеста прошла также в воскресенье в Берлине, в которой приняли участие 2,5 тысячи человек. В знак протеста против переноса посольства США в Иерусалим они сожгли флаг Израиля. Полицией было задержано 11 человек.

Статус Иерусалима является одной из главных проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Иерусалим для них — единая столица. Однако палестинцы придерживаются иной точки зрения — они хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

 
Теги: Минск
 
 
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Демонстранты требовали отменить решение американского президента Дональда Трампа по вопросу признания Иерусалима столицей Израиля.

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