Чучело Трампа сожгли у посольства США в Ливане

МИНСК, 11 сен — Sputnik. Тысячи человек устроили акцию протеста возле здания посольства США в Ливане в минувшее воскресенье.

Protests in Lebanon near U.S. embassy after Trump’s Jerusalem decision https://t.co/6QjgtAgUVj pic.twitter.com/MVThAPnypJ — New York Times World (@nytimesworld) 11 декабря 2017 г.

​Демонстранты выступали против решения американского президента Дональда Трампа признать столицей Израиля Иерусалим. Они скандировали лозунги против США и Израиля, а также сожгли израильский флаг и чучело с фотографией Трампа.

Thousands of people in Muslim-majority countries across the globe took to the streets to protest Donald Trump's decision to recognize Jerusalem as the Israeli capital: https://t.co/J0sJ6KOnWJ pic.twitter.com/Ihbf0mCTXO — dwnews (@dwnews) 11 декабря 2017 г.

​Ранее Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. После он подписал распоряжение о переносе американского посольства из Тель-Авива в этот город.

В Ливане демонстранты сломали ограждение и ворота на территории посольства США. Митинг завершился конфликтом с местной полицией, которую попытались забросать камнями. Силовики применили слезоточивый газ и водометы. По данным местных СМИ, среди демонстрантов есть пострадавшие от слезоточивого газа.

Страсти по Иерусалиму: реакция мировых лидеров и Ближнего Востока >>

Акции протеста прошла также в воскресенье в Берлине, в которой приняли участие 2,5 тысячи человек. В знак протеста против переноса посольства США в Иерусалим они сожгли флаг Израиля. Полицией было задержано 11 человек.

Статус Иерусалима является одной из главных проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Иерусалим для них — единая столица. Однако палестинцы придерживаются иной точки зрения — они хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.