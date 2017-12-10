За ложное заявление о краже паспорта витеблянка получила полгода лишения свободы

Жительница Витебска получила полгода лишения свободы с отсрочкой приговора на год за то, что написала ложное заявление о краже паспорта, сообщает прокуратура города.

Женщина пришла в милицию 13 сентября. Ее предупредили об ответственности за ложный донос. Тем не менее она написала заявление, в котором утверждала, что накануне, 12 сентября, во время поездки в автобусе маршрута № 2 от площади Ленина до Полоцкого рынка, неизвестный порезал ее сумочку и похитил паспорт.

Однако никакой кражи на самом деле не было. Суд Октябрьского района Витебска признал женщину виновной в совершении ложного доноса с искусственным созданием доказательной базы и приговорил ее к лишению свободы на полгода с отсрочкой наказания на год.