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За ложное заявление о краже паспорта витеблянка получила полгода лишения свободы
Жительница Витебска получила полгода лишения свободы с отсрочкой приговора на год за то, что написала ложное заявление о краже паспорта,
Женщина пришла в милицию 13 сентября. Ее предупредили об ответственности за ложный донос. Тем не менее она написала заявление, в котором утверждала, что накануне, 12 сентября, во время поездки в автобусе маршрута № 2 от площади Ленина до Полоцкого рынка, неизвестный порезал ее сумочку и похитил паспорт.
Однако никакой кражи на самом деле не было. Суд Октябрьского района Витебска признал женщину виновной в совершении ложного доноса с искусственным созданием доказательной базы и приговорил ее к лишению свободы на полгода с отсрочкой наказания на год.
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Женщина написала заявление, в котором утверждала, что во время поездки в автобусе неизвестный порезал ее сумочку и похитил паспорт.
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Архив (ЧП)
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