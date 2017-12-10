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За ложное заявление о краже паспорта витеблянка получила полгода лишения свободы

11.12.2017 11:38 — ЧП | Tut.by  
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Жительница Витебска получила полгода лишения свободы с отсрочкой приговора на год за то, что написала ложное заявление о краже паспорта, сообщает прокуратура города.

Женщина пришла в милицию 13 сентября. Ее предупредили об ответственности за ложный донос. Тем не менее она написала заявление, в котором утверждала, что накануне, 12 сентября, во время поездки в автобусе маршрута № 2 от площади Ленина до Полоцкого рынка, неизвестный порезал ее сумочку и похитил паспорт.

Однако никакой кражи на самом деле не было. Суд Октябрьского района Витебска признал женщину виновной в совершении ложного доноса с искусственным созданием доказательной базы и приговорил ее к лишению свободы на полгода с отсрочкой наказания на год.

 
Теги: Витебск
 
 
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Женщина написала заявление, в котором утверждала, что во время поездки в автобусе неизвестный порезал ее сумочку и похитил паспорт.

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