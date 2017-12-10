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Лобовое ДТП в Чериковском районе унесло жизнь человека

11.12.2017 11:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек — Sputnik. Мужчина погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Чериковском районе (Могилевская область), сообщили Sputnik в МВД Беларуси.

Смертельная авария произошла днем 10 декабря недалеко от деревни Шароевка. Житель Могилева, управляя легковым автомобилем Audi, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". В "Ладе" находились два человека – муж и жена. Мужчина погиб, женщина была госпитализирована. В больницу был доставлен также водитель Audi.

Местные следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Аналогичная авария произошла вечером того же дня в Кобринском районе (Брестская область). Житель областного центра за рулем Audi выехал на "встречку" и врезался в такую же иномарку. Пострадали две пассажирки – они были госпитализированы. Позже одна из них скончалась.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Спустя несколько часов похожая авария произошла под Кобрином – погибла женщина.

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