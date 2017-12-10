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Житель Витебска мошенничал в "Одноклассниках"

11.12.2017 11:41 — ЧП | Tut.by  
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30-летний ранее судимый житель Витебска организовал в социальной сети «Одноклассники» площадку для мошенничества, пишет «СБ Беларусь сегодня».

Созданная страница называлась «Тысяча мелочей». Там мужчина рекламировал и предлагал приобретать женские вещи, украшения, безделушки. Товар был дешевым. Но существовал он только виртуально.

Попавшись на уловку, многие пользователи соцсети отправляли по указанным реквизитам деньги и с нетерпением ждали обещанную быструю доставку. Так и не дождавшись, интернет-покупатели обратились в милицию. Заявления написали 13 обманутых женщин. Злоумышленник обогатился почти на 450 рублей.

Начальник отдела угрозыска Ленинского РОВД Могилева Дмитрий Сильваньков сообщил, что материал передан в местный межрайонный отдел Следственного комитета для принятия решения о возбуждении уголовного дела за мошенничество.

Мужчине грозит наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до 2 лет, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.

 
Теги: Витебск, Могилев
 
 
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Мужчина рекламировал и предлагал приобретать женские вещи, украшения, безделушки. Товар был дешевым. Но существовал он только виртуально.

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