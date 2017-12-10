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Витеблянин устроил дома магазин и продавал нелегальную пиротехнику подросткам
Житель Витебска устроил в своем доме импровизированный нелегальный магазин по продаже пиротехники. Покупателями в основном были подростки,
39-летний безработный мужчина свою деятельность ориентировал в первую очередь на подростков. Они приходили за товаром к нему на дом, а информацию о «секретном» магазине распространяли устно среди сверстников.
Раскрыли нелегальный «бизнес» сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. У торговца изъяли почти 3,2 тысячи единиц пиротехнических изделий. Составлены административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность и нарушение правил торговли.
Крупную партию пиротехники обнаружили в минувшие выходные и у индивидуального предпринимателя в Полоцке. 46-летний мужчина хранил в павильоне на Стрелецком рынке около 29 тысяч единиц пиротехнических изделий на сумму более тысячи рублей. Товар изъят, идет проверка.
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Раскрыли нелегальный "бизнес" сотрудники ИДН Первомайского РОВД. У торговца изъяли почти 3,2 тысячи единиц пиротехнических изделий.
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Архив (ЧП)
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