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Витеблянин устроил дома магазин и продавал нелегальную пиротехнику подросткам

11.12.2017 12:05 — ЧП | Tut.by  
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Житель Витебска устроил в своем доме импровизированный нелегальный магазин по продаже пиротехники. Покупателями в основном были подростки, сообщает пресс-служба милиции региона.


Фото: УВД Витебского облисполкома

39-летний безработный мужчина свою деятельность ориентировал в первую очередь на подростков. Они приходили за товаром к нему на дом, а информацию о «секретном» магазине распространяли устно среди сверстников.

Раскрыли нелегальный «бизнес» сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. У торговца изъяли почти 3,2 тысячи единиц пиротехнических изделий. Составлены административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность и нарушение правил торговли.

Крупную партию пиротехники обнаружили в минувшие выходные и у индивидуального предпринимателя в Полоцке. 46-летний мужчина хранил в павильоне на Стрелецком рынке около 29 тысяч единиц пиротехнических изделий на сумму более тысячи рублей. Товар изъят, идет проверка.

 
Теги: Витебск
 
 
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Раскрыли нелегальный "бизнес" сотрудники ИДН Первомайского РОВД. У торговца изъяли почти 3,2 тысячи единиц пиротехнических изделий.

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