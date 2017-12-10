Витеблянин устроил дома магазин и продавал нелегальную пиротехнику подросткам

Житель Витебска устроил в своем доме импровизированный нелегальный магазин по продаже пиротехники. Покупателями в основном были подростки, сообщает пресс-служба милиции региона.



Фото: УВД Витебского облисполкома

39-летний безработный мужчина свою деятельность ориентировал в первую очередь на подростков. Они приходили за товаром к нему на дом, а информацию о «секретном» магазине распространяли устно среди сверстников.

Раскрыли нелегальный «бизнес» сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. У торговца изъяли почти 3,2 тысячи единиц пиротехнических изделий. Составлены административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность и нарушение правил торговли.

Крупную партию пиротехники обнаружили в минувшие выходные и у индивидуального предпринимателя в Полоцке. 46-летний мужчина хранил в павильоне на Стрелецком рынке около 29 тысяч единиц пиротехнических изделий на сумму более тысячи рублей. Товар изъят, идет проверка.