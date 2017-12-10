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Лесные пожары в Калифорнии охватили площадь в 100 тысяч гектаров

11.12.2017 13:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек — Sputnik. Лесной пожар "Томас", бушующий в Калифорнии на протяжении недели, охватил площадь почти в 100 тысяч гектаров, об этом сообщила газета Los Angeles Times.

Лесные пожары в Калифорнии охватили площадь в 100 тысяч гектаров
© Фото: YouTube/ The Paradise Girl
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"Пожары происходят каждый год или каждые несколько лет. Мы собираемся провести рождественское пожаротушение", — заявил губернатор округа Вентура Джерри Браун.

С пятницы площадь пожара увеличилась более чем на 20 тысяч гектаров, огнем повреждено более 800 домов и административных зданий. Стихия подобралась к Санта-Барбаре, оттуда эвакуировано более пяти тысяч человек. Учебные заведения округа приостановили работу.

Власти Калифорнии объявили фиолетовый — самый высокий — уровень опасности, президент США Дональд Трамп объявил в штате чрезвычайное положение. В тушении задействованы тысячи пожарных, однако локализовать пламя пока не удалось.

Ранее стало известно, что около 200 тысяч человек покинули свои дома, а трое пожарных пострадали от огня. Власти штата надеялись, что побороть пламя удастся за несколько дней, но пожары бушуют до сих пор.

 
Теги: Минск
 
 
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Лесные пожары в штате Калифорния охватили территорию, превышающую размеры Нью-Йорка.

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