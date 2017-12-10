Американский военный скончался в магазине Львова от сердечного приступа

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Наиболее вероятная причина смерти американского военнослужащего в одном из магазинов Львова — сердечный приступ, об этом городские власти сообщили в понедельник.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье. 21-летний американец скончался в магазине. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть военного.

"По предварительной информации, военнослужащий из США умер от сердечного приступа", — отметила администрация Львова.

По информации городских властей, представитель американской армии прибыл в командировку в Яворовский учебный центр. Тело военнослужащего доставлено в областной судебно-медицинский морг.

На полигоне Яворовского учебного центра с середины 1990-х готовят миротворцев и проводят учения "Щит мира" под эгидой НАТО. С 2015 года США отправляет в центр своих инструкторов для обучения украинских военных.