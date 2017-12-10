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Американский военный скончался в магазине Львова от сердечного приступа

11.12.2017 15:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек — Sputnik. Наиболее вероятная причина смерти американского военнослужащего в одном из магазинов Львова — сердечный приступ, об этом городские власти сообщили в понедельник.

Американский военный скончался в магазине Львова от сердечного приступа
© Sputnik/ РИА Новости
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Инцидент произошел в минувшее воскресенье. 21-летний американец скончался в магазине. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть военного.

"По предварительной информации, военнослужащий из США умер от сердечного приступа", — отметила администрация Львова.

По информации городских властей, представитель американской армии прибыл в командировку в Яворовский учебный центр. Тело военнослужащего доставлено в областной судебно-медицинский морг.

На полигоне Яворовского учебного центра с середины 1990-х готовят миротворцев и проводят учения "Щит мира" под эгидой НАТО. С 2015 года США отправляет в центр своих инструкторов для обучения украинских военных.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации администрации города, представитель американской армии находился в Украине в командировке.

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