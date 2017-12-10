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Бесправник на Honda насмерть сбил пешехода возле заправки под Иваново

11.12.2017 16:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек — Sputnik. Проводится проверка по факту ДТП в Ивановском районе, в результате которого смертельные травмы получил пешеход, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции Брестской области.

Авария произошла в понедельник утром на автодороге М-10 граница РФ – Гомель – Кобрин. Напротив автозаправочной станции, расположенной на 456-м километре трассы, 27-летний пинчанин за рулем Honda Accord сбил переходившего проезжую часть мужчину, жителя Иваново.

"От полученных в результате наезда травм мужчина скончался на месте происшествия", — рассказали в ГАИ. Там отметили, что 42-летний пешеход не был обозначен световозвращающими элементами и пересекал дорогу вне перехода.

После ДТП легковушку вынесло с дороги, она остановилась лишь в кювете.

В ходе проверки водителя инспекторы выяснили, что водитель "Хонды" был лишен водительского удостоверения за езду в пьяном виде.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Пешеход не был обозначен фликерами и пересекал проезжую часть в неположенном месте.

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