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Взрыв произошел в центре Нью-Йорка
11.12.2017 16:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен – Sputnik. Взрыв произошел утром в центре Нью-Йорка на пересечении 42-й улицы и 8-й авеню, сообщило полицейское управление Нью-Йорка в Twitter.
Предположительно, взрыв прогремел на автовокзале Порт-Аторити. В данный момент проходит эвакуация пассажиров и персонала нескольких ближайших станций метрополитена.
"Это предварительная информация", – уточняется в сообщении полиции.
По предварительным данным, в результате взрыва были ранены несколько человек, а мужчина, которому, предположительно, принадлежала бомба, задержан. На месте происшествия работают полицейские, саперы, пожарные и спасатели.
Известно, что американского лидера Дональда Трампа уже проинформировали о произошедшем, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в своем Twitter.
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В результате взрыва в Манхэттене, по информации местной полиции, пострадали несколько человек.
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