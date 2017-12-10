Взрыв произошел в центре Нью-Йорка

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Взрыв произошел утром в центре Нью-Йорка на пересечении 42-й улицы и 8-й авеню, сообщило полицейское управление Нью-Йорка в Twitter.

Предположительно, взрыв прогремел на автовокзале Порт-Аторити. В данный момент проходит эвакуация пассажиров и персонала нескольких ближайших станций метрополитена.

"Это предварительная информация", – уточняется в сообщении полиции.

The NYPD is responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan . The A, C and E line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available. pic.twitter.com/7vpNT97iLC — NYPD NEWS (@NYPDnews) 11 декабря 2017 г.

По предварительным данным, в результате взрыва были ранены несколько человек, а мужчина, которому, предположительно, принадлежала бомба, задержан. На месте происшествия работают полицейские, саперы, пожарные и спасатели.

Известно, что американского лидера Дональда Трампа уже проинформировали о произошедшем, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в своем Twitter.

. @POTUS has been briefed on the explosion in New York City — Sarah Sanders (@PressSec) 11 декабря 2017 г.