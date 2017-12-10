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Браконьеры лишились 2 авто за нелегальную охоту

11.12.2017 18:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек – Sputnik. Три уголовных дела по фактам браконьерства были возбуждены за два прошедших выходных дня – нелегальные охотники были выявлены в Мстиславском, Берестовицком и Докшицком районах, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Ольга Громович.

Браконьеры лишились 2 авто за нелегальную охоту
© Фото: УВД Миноблисполкома
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По информации инспекторов, браконьеры добыли незаконно в лесах лося, кабана и косулю.

По словам Громович, первого нелегала обнаружили у деревни Меньки Берестовицкого района: охотники услышали выстрел и увидели, как на поле выбежал раненый лось. За животным из леса вышел мужчина с ружьем, но, заметив свидетелей происшествия, он скрылся. Госинспекторы выяснили, что браконьером является житель Волковыска, сейчас по факту ведется следствие.

Собеседница Sputnik также рассказала, что охотники из Кричева и Докшиц охотились с путевками на зайца и мелкую пушную дичь, но добыли других животных.

"Кричевских охотников задержали при транспортировке туши дикого кабана у деревни Красное", – сказала Громович.

Мужчины из Докшиц бросили свою машину, вещи и собак и скрылись с места разделки косули, однако их личности были установлены.

По словам Громович, в обоих случаях машины нарушителей были изъяты до решения суда.

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Теги: Минск
 
 
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По информации инспекторов, браконьеры добыли незаконно в лесах лося, кабана и косулю.

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