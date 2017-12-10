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Пограничники стреляли по подозрительному джипу в Вороновском районе
11.12.2017 19:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек – Sputnik. Пограничники были вынуждены применить оружие, чтобы остановить внедорожник в Вороновском районе, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном пограничном комитете Беларуси.
Задержать машину попытались ночью 11 декабря в деревне Шавры: водитель подозрительного внедорожника с выключенными фарами проигнорировал требование наряда об остановке и попытался скрыться.
"Пограничный наряд был вынужден применить табельное оружие по колесам автомобиля", – сказали в ГПК.
Там также уточнили, что машину после преследования удалось остановить в населенном пункте Радунь.
Сейчас идет проверка о причастности 38-летнего мужчины, гражданина Беларуси, к противоправной деятельности. В отношении него начат административный процесс за неповиновение должностным лицам ГПК и нарушение погранрежима.
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Сейчас идет проверка о причастности 38-летнего мужчины, гражданина Беларуси, к противоправной деятельности.
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