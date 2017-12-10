Пограничники стреляли по подозрительному джипу в Вороновском районе

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Пограничники были вынуждены применить оружие, чтобы остановить внедорожник в Вороновском районе, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Задержать машину попытались ночью 11 декабря в деревне Шавры: водитель подозрительного внедорожника с выключенными фарами проигнорировал требование наряда об остановке и попытался скрыться.

"Пограничный наряд был вынужден применить табельное оружие по колесам автомобиля", – сказали в ГПК.

Там также уточнили, что машину после преследования удалось остановить в населенном пункте Радунь.

Сейчас идет проверка о причастности 38-летнего мужчины, гражданина Беларуси, к противоправной деятельности. В отношении него начат административный процесс за неповиновение должностным лицам ГПК и нарушение погранрежима.