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Пограничники стреляли по подозрительному джипу в Вороновском районе

11.12.2017 19:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек – Sputnik. Пограничники были вынуждены применить оружие, чтобы остановить внедорожник в Вороновском районе, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Пограничники стреляли по подозрительному джипу в Вороновском районе
© YouTube / GpkGovBy
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Задержать машину попытались ночью 11 декабря в деревне Шавры: водитель подозрительного внедорожника с выключенными фарами  проигнорировал требование наряда об остановке и попытался скрыться.

"Пограничный наряд был вынужден применить табельное оружие по колесам автомобиля", – сказали в ГПК.

Там также уточнили, что машину после преследования удалось остановить в населенном пункте Радунь.

Сейчас идет проверка о причастности 38-летнего мужчины, гражданина Беларуси, к противоправной деятельности. В отношении него начат административный процесс за неповиновение должностным лицам ГПК и нарушение погранрежима.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас идет проверка о причастности 38-летнего мужчины, гражданина Беларуси, к противоправной деятельности.

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