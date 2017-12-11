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Теракт в Нью-Йорке устроил 27-летний таксист из Бангладеш

11.12.2017 20:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 дек — Sputnik. Подозреваемым в организации взрыва в Нью-Йорке является 27-летний выходец из Бангладеш Акайед Улла, передает издание New York Post со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Теракт в Нью-Йорке устроил 27-летний таксист из Бангладеш
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу, есть жертвы

Взрыв в крупнейшем городе США произошел в понедельник в восточной части Манхэттена, на 42-й улице. По данным экстренных служб Нью-Йорка три человека получили легкие травмы, сам организатор взрыва отделался ожогами и порезами.

По информации издания, взрывное устройство, которое было закреплено на теле подозреваемого, было низкого качества, поэтому взрыв не нанес большого ущерба. Отмечается, что Акайед Улла сознательно привел устройство в действие. Он заявил полиции, что решил устроить теракт из чувства мести.

Газета также сообщила, что мужчина мог находиться под влиянием террористической группировки Исламское государство.

Подозреваемый находится в больнице. Он несколько лет проживал в Бруклине и работал водителем такси.

 
Теги: Минск
 
 
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Взрыв не нанес сильного ущерба, так как взрывное устройство, по информации полиции, было низкого качества.

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