Теракт в Нью-Йорке устроил 27-летний таксист из Бангладеш

МИНСК, 11 дек — Sputnik. Подозреваемым в организации взрыва в Нью-Йорке является 27-летний выходец из Бангладеш Акайед Улла, передает издание New York Post со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Взрыв в крупнейшем городе США произошел в понедельник в восточной части Манхэттена , на 42-й улице. По данным экстренных служб Нью-Йорка три человека получили легкие травмы, сам организатор взрыва отделался ожогами и порезами.

По информации издания, взрывное устройство, которое было закреплено на теле подозреваемого, было низкого качества, поэтому взрыв не нанес большого ущерба. Отмечается, что Акайед Улла сознательно привел устройство в действие. Он заявил полиции, что решил устроить теракт из чувства мести.

Газета также сообщила, что мужчина мог находиться под влиянием террористической группировки Исламское государство.

Подозреваемый находится в больнице. Он несколько лет проживал в Бруклине и работал водителем такси.