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Теракт в Нью-Йорке устроил 27-летний таксист из Бангладеш
11.12.2017 20:46 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек — Sputnik. Подозреваемым в организации взрыва в Нью-Йорке является 27-летний выходец из Бангладеш Акайед Улла, передает издание
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Взрыв в крупнейшем городе США
По информации издания, взрывное устройство, которое было закреплено на теле подозреваемого, было низкого качества, поэтому взрыв не нанес большого ущерба. Отмечается, что Акайед Улла сознательно привел устройство в действие. Он заявил полиции, что решил устроить теракт из чувства мести.
Газета также сообщила, что мужчина мог находиться под влиянием террористической группировки Исламское государство.
Подозреваемый находится в больнице. Он несколько лет проживал в Бруклине и работал водителем такси.
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Взрыв не нанес сильного ущерба, так как взрывное устройство, по информации полиции, было низкого качества.
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