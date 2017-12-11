Неопытный водитель протаранил металлическое ограждение в Минске

МИНСК, 11 дек – Sputnik. Легковой автомобиль Mercedes протаранил металлическое ограждение в Минске в результате заноса на скользкой дороге, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла 11 декабря около 14:30 на проспекте Дзержинского в белорусской столице.

"Сегодня 21-летний водитель Mercedes не справился с управлением, автомашина ушла в неуправляемый занос. В результате этого транспортное средство развернуло, и оно повредило разделительное ограждение", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что водитель машины, стаж вождения которого составляет всего год, в ДТП не пострадал.

В ГАИ напомнили, что заднеприводные автомобили имеют худшее сцепление с зимней дорогой, поэтому водителям необходимо помнить о снижении скорости, движении без совершения резких маневров и заблаговременно осуществлять торможение.