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Неопытный водитель протаранил металлическое ограждение в Минске
11.12.2017 20:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 дек – Sputnik. Легковой автомобиль Mercedes протаранил металлическое ограждение в Минске в результате заноса на скользкой дороге, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Авария произошла 11 декабря около 14:30 на проспекте Дзержинского в белорусской столице.
"Сегодня 21-летний водитель Mercedes не справился с управлением, автомашина ушла в неуправляемый занос. В результате этого транспортное средство развернуло, и оно повредило разделительное ограждение", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что водитель машины, стаж вождения которого составляет всего год, в ДТП не пострадал.
В ГАИ напомнили, что заднеприводные автомобили имеют худшее сцепление с зимней дорогой, поэтому водителям необходимо помнить о снижении скорости, движении без совершения резких маневров и заблаговременно осуществлять торможение.
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Водитель машины, стаж вождения которого составляет всего год, в ДТП не пострадал.
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