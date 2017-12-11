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Взрыв в Нью-Йорке: террорист выбрал место по рождественским плакатам

12.12.2017 08:12 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 дек — Sputnik. Водитель такси Акайед Улла, который подозревается в организации взрыва в нью-йоркском районе Манхэттен, признался, что выбрал подземный переход в центре города для совершения теракта из-за того, что там были развешены рождественские плакаты, сообщают местные СМИ.

Взрыв в Нью-Йорке: террорист выбрал место по рождественским плакатам
© REUTERS/ AMR ALFIKY
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Об этом  рассказал представителям правоохранительных органов сам Улла, находящийся в настоящее время в больнице.

Кроме того, он признался, что стремился подражать экстремистам, которые ранее в ряде стран Европы организовали атаки на рождественских ярмарках. По его словам, взрыв должен был стать ответом на американские бомбардировки Сирии.

Взрыв в крупнейшем городе США произошел в понедельник в восточной части Манхэттена, на 42-й улице. Взрывное устройство, которое Улла закрепил на своем теле, было низкого качества, поэтому взрыв не причинил серьезных повреждений ни ему самому, ни окружающим людям.

Напомним, что в Германии, во время проведения рождественской ярмарки, в декабре 2016 года грузовик протаранил толпу людей. В результате погибло 11 человек, более 50 получили ранения. Мужчина, находившийся за рулем грузовика, позже был обнаружен и убит в Милане.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате взрыва в понедельник на Манхэттене пострадало три человека, а сам подозреваемый отделался лишь ожогами и порезами.

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