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Взрыв в Нью-Йорке: террорист выбрал место по рождественским плакатам
12.12.2017 08:12 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек — Sputnik. Водитель такси Акайед Улла, который подозревается в организации взрыва в нью-йоркском районе Манхэттен, признался, что выбрал подземный переход в центре города для совершения теракта из-за того, что там были развешены рождественские плакаты, сообщают местные СМИ.
© REUTERS/ AMR ALFIKY
Об этом рассказал представителям правоохранительных органов сам Улла, находящийся в настоящее время в больнице.
Кроме того, он признался, что стремился подражать экстремистам, которые ранее в ряде стран Европы организовали атаки на рождественских ярмарках. По его словам, взрыв должен был стать ответом на американские бомбардировки Сирии.
Взрыв в крупнейшем городе США
Напомним, что в Германии, во время проведения рождественской ярмарки, в декабре 2016 года грузовик
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В результате взрыва в понедельник на Манхэттене пострадало три человека, а сам подозреваемый отделался лишь ожогами и порезами.
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