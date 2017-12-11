В Берестовицком районе мужчина облил бензином и поджег бывшую жену, сообщает МВД.

Инцидент произошел в агрогородке Пограничный 11 декабря.

«Около 14.00 в своем доме ранее судимый 60-летний мужчина в ссоре и после совместного распития спиртного облил бензином и поджег проживающую совместно 57-летнюю бывшую жену, — рассказали подробности в МВД.

Женщина в больнице. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Подозреваемый задержан.