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В Берестовицком районе мужчина облил бензином и поджег бывшую жену
В Берестовицком районе мужчина облил бензином и поджег бывшую жену, сообщает МВД.
Инцидент произошел в агрогородке Пограничный 11 декабря.
«Около 14.00 в своем доме ранее судимый 60-летний мужчина в ссоре и после совместного распития спиртного облил бензином и поджег проживающую совместно 57-летнюю бывшую жену, — рассказали подробности в МВД.
Женщина в больнице. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Подозреваемый задержан.
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Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.
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Архив (ЧП)
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