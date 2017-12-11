ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Берестовицком районе мужчина облил бензином и поджег бывшую жену

12.12.2017 09:13 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Берестовицком районе мужчина облил бензином и поджег бывшую жену, сообщает МВД.

Инцидент произошел в агрогородке Пограничный 11 декабря.

«Около 14.00 в своем доме ранее судимый 60-летний мужчина в ссоре и после совместного распития спиртного облил бензином и поджег проживающую совместно 57-летнюю бывшую жену, — рассказали подробности в МВД.

Женщина в больнице. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Подозреваемый задержан.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Взрыв в Нью-Йорке: террорист выбрал место по рождественским плакатам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика