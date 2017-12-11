Заседание СМИД СНГ пройдет 6 апреля в Минске

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Заседание Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств пройдет в Минске 6 апреля 2018 года, сообщил журналистам перед началом последнего в этом году заседания Совета постоянных полномочный представителей государств-участников СНГ постоянный представитель РФ при уставных органах СНГ Андрей Шведов.



© Sputnik / Виктор Толочко Макей: мы призвали коллег заниматься реальным делом

Подводя итоги работы в текущем году, Шведов отметил участие белорусской стороны в организации работы Совета Постпредов.

"Признательны белорусским партнерам за их активную позицию, неизменно искреннее и глубокое переживание за интересы СНГ, а министру иностранных дел – за личное внимание к Совету постпредов, работе минской штаб-квартиры организации. Его участие в сегодняшнем заседании тем более актуально в свете того, что следующее крупное мероприятие в рамках СНГ – это заседание СМИД 6 апреля 2018 года в Минске", — сказал Шведов.

И министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, и представитель председательствующей в этом году в Совете РФ Андрей Шведов, одним из важнейшим результатом работы Совета назвали переналадку практической деятельности органов Содружества.

"Мы смогли, в первую очередь, существенно переналадить практическую деятельность органов Содружества, в частности, перераспределить сферы их компетенции, разгрузить повестки дня саммитов и заседаний глав правительств, которые "заточены" теперь на действительно значимых, принципиальных вопросах", — заметил Шведов.

Среди других положительных результатов работы постпредов Шведов назвал радикальную перестройку работы Экономического суда и повышение требовательности к отраслевым советам, качеству готовящихся документов.

По мнению Шведова, благодаря общим усилиям в работе СНГ заметно прибавилось конкретики и динамизма, нацеленности на наиболее насущные и злободневные проблемы.

При этом он согласился, что в работе Совета остаются узкие места, которые еще предстоит решить.