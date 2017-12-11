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Пенсионер в пьяной ссоре поджег бывшую жену, она госпитализирована

12.12.2017 09:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 дек — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства происшествия в Берестовицком районе, в результате которого пострадала женщина пенсионного возраста, сообщили Sputnik в МВД Беларуси.

Пенсионер в пьяной ссоре поджег бывшую жену, она госпитализирована
© Sputnik / Виктор Толочко
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Инцидент произошел накануне днем в агрогородке Пограничный. Мужчина 1957 года рождения после совместного с бывшей женой распития спиртного облил ее бензином и поджег.

Женщина 1960 года рождения получила ожоги и была госпитализирована, рассказали в правоохранительных органах.

Там отметили, что подозреваемый задержан. Ранее он уже был судим.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по 1 и 2 частям ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Женщина находится в больнице, в отношении ее бывшего супруга возбуждено уголовное дело.

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