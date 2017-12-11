Пенсионер в пьяной ссоре поджег бывшую жену, она госпитализирована

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства происшествия в Берестовицком районе, в результате которого пострадала женщина пенсионного возраста, сообщили Sputnik в МВД Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Пьяный и босой: житель Быховщины пытался сжечь заправку в Могилеве

Инцидент произошел накануне днем в агрогородке Пограничный. Мужчина 1957 года рождения после совместного с бывшей женой распития спиртного облил ее бензином и поджег.

Женщина 1960 года рождения получила ожоги и была госпитализирована, рассказали в правоохранительных органах.

Там отметили, что подозреваемый задержан. Ранее он уже был судим.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по 1 и 2 частям ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси.

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