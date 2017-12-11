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Пенсионер в пьяной ссоре поджег бывшую жену, она госпитализирована
12.12.2017 09:56 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 дек — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства происшествия в Берестовицком районе, в результате которого пострадала женщина пенсионного возраста, сообщили Sputnik в МВД Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент произошел накануне днем в агрогородке Пограничный. Мужчина 1957 года рождения после совместного с бывшей женой распития спиртного облил ее бензином и поджег.
Женщина 1960 года рождения получила ожоги и была госпитализирована, рассказали в правоохранительных органах.
Там отметили, что подозреваемый задержан. Ранее он уже был судим.
В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по 1 и 2 частям ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси.
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Женщина находится в больнице, в отношении ее бывшего супруга возбуждено уголовное дело.
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