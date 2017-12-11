СК устанавливает, по чьей вине под Пружанами столкнулись Mazda и МАЗ

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Следователи устанавливают причины ДТП в Пружанском районе, в котором на прошлой неделе погибла водитель, сообщил официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Авария произошла 7 декабря на автодороге Гродно-Ружаны-Ивацевичи недалеко от деревни Павлово. На трассе автомобиль Mazda под управлением жительницы Пружанского района столкнулся с МАЗом. От полученных травм 41-летняя водитель легковушки скончалась на месте.

В Mazda также находилась 20-летняя пассажирка — дочь автомобилистки. Она получила телесные повреждения и была госпитализирована.

В настоящий момент следователи устанавливают причины произошедшего, допрашивают свидетелей. Назначены автотехнические, судебно-медицинские и иные экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса РБ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).