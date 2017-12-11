Расследуется избиение подростков руководителями спецучилища в Могилеве

МИНСК, 12 дек — Sputnik. Против двух руководителей могилевского спецучилища закрытого типа было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, они избили шестерых несовершеннолетних учащихся, один из которых из-за полученных травм был доставлен в больницу.

"Следствие установило, что двое мужчин при выяснении у шестерых воспитанников возглавляемого ими учреждения образования обстоятельств и причин самовольного ухода с территории училища избили несовершеннолетних", — сообщила Sputnik представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Директор спецучилища №2 и его заместитель избили, а затем заключили подопечных в закрытую комнату и удерживали их там.

Руководители учреждения задержаны и заключены под стражу. В данный момент ведутся следственные мероприятия для выяснения подробностей случившегося, представители СК опрашивают свидетелей.