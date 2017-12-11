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В Австрии прогремел взрыв на станции, распределяющей газ из России по всей Европе

12.12.2017 13:35 — ЧП | Tut.by  
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Полиция Австрии сообщила о взрыве на узле газопровода в городе Баумгартен-на-Марте к востоку от Вены. Взрыв на газораспределительной станции вызвал сильный пожар. По предварительным данным, один человек погиб, число пострадавших уточняется.


Фото: kurier.at

Как передает DW-World, в первоначальных неподтвержденных сообщениях говорилось о 60 пострадавших, в то же время представители Gas Connect Austria настаивали на том, что только четыре человека получили ранения. В настоящее время агентство печати Австрии распространяет сообщение со ссылкой на Красный крест, в котором приводятся данные об одном погибшем и 18 пострадавших.

Власти пока не комментируют предполагаемые причины взрыва. Полиция Австрии выступила с кратким заявлением, в котором говорится, что ситуация находится под контролем, а окружающая газораспределительный узел территория закрыта. На месте происшествия действуют пожарные расчеты.

Расположенный неподалеку от границы Австрии со Словакией Баугартненский газораспределительный узел является одним из крупнейших и наиболее важных в сети распространения природного газа из России и Норвегии по Европе. Он перекачивает около 40 млрд кубических метров газа в Год, распределяя его по всей Европе.

 
 
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Взрыв на газораспределительной станции вызвал сильный пожар. По предварительным данным, один человек погиб, число пострадавших уточняется.

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