|
В Австрии прогремел взрыв на станции, распределяющей газ из России по всей Европе
Полиция Австрии сообщила о взрыве на узле газопровода в городе Баумгартен-на-Марте к востоку от Вены. Взрыв на газораспределительной станции вызвал сильный пожар. По предварительным данным, один человек погиб, число пострадавших уточняется.
Как передает
Власти пока не комментируют предполагаемые причины взрыва. Полиция Австрии выступила с кратким заявлением, в котором говорится, что ситуация находится под контролем, а окружающая газораспределительный узел территория закрыта. На месте происшествия действуют пожарные расчеты.
Расположенный неподалеку от границы Австрии со Словакией Баугартненский газораспределительный узел является одним из крупнейших и наиболее важных в сети распространения природного газа из России и Норвегии по Европе. Он перекачивает около 40 млрд кубических метров газа в Год, распределяя его по всей Европе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Взрыв на газораспределительной станции вызвал сильный пожар. По предварительным данным, один человек погиб, число пострадавших уточняется.
|
Архив (ЧП)
Комментарии